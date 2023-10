Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si indebolisce gradualmente lasciando passare flussi di correnti umide provenienti da sud che porteranno ad un aumento della nuvolosità sulla costa e un calo delle temperature più vicine alle medie stagionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 10 ottobre 2023

Addensamenti costieri, più compatti sul settore centrale durante la notte ed al primo mattino. Ampie schiarite nell’interno e sulla fascia appenninica, salvo il passaggio di velature.

In serata nuova intensificazione della copertura bassa sulla costa centrale.

Venti tesi da sud-ovest al largo, scirocco di ritorno moderato su Golfo di Genova e Tigullio in giornata. Brezze o variabili sui restanti settori.

Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso al largo.

Temperature in aumento le minime costiere, in calo ovunque le massime.

sulla costa: minime 18/20°C; massime 20/23°C

nell’entroterra: minime 6/17°C; massime 21°C/27°C