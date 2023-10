Genova – Completamente ubriaco ha iniziato ad inveire e ad aggredire un’amica che aveva invitato a casa. Brutta avventura per una donna costretta a barricarsi in bagno e a chiamare i carabinieri dopo essere stata inviata a casa da un 65enne sua conoscenza.

L’uomo, dopo una abbondante bevuta, ha iniziato a diventare minaccioso e aggressivo ed infine si è scagliato contro la donna che si è vista costretta a chiamare il 112.

I carabinieri hanno raggiunto velocemente l’abitazione e hanno bloccato l’uomo che, in preda all’alcol e alla rabbia, si è scagliato anche contro i militari costringendoli ad immobilizzarlo e ad arrestarlo.

Uno dei carabinieri è rimasto leggermente ferito nella violenta colluttazione.