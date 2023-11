Genova – Scatta l’allerta meteo per maltempo e torna il divieto di transito ai motocicli, scooter e mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata Aldo Moro.

Il provvedimento di sicurezza è stato diramato dal Coc del Comune di Genova a seguito dell’allerta meteo per maltempo, forti piogge e raffiche di vento che è stato diramato ieri sera.

Le forti raffiche i vento previste per la giornata di oggi rendono pericoloso percorrere la strada Sopraelevata per i mezzi più leggeri o che possono “fare vela” e così scatta il divieto che la polizia locale farà rispettare con sanzioni molto pesanti.