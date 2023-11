Prosegue la fase caratterizzata da condizioni di tempo più stabile ma giovedì è previsto il passaggio di una nuova perturbazione fortunatamente non intensa come le precedenti.

Queste. nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 7 novembre 2023

Ancora condizioni di cielo nuvoloso a levante, specie nelle zone interne; soleggiato altrove salvo qualche addensamento o banco nebbioso sul versante nord dell’appennino centrale.

Venti ancora forti al largo da libeccio e in zona Capo Mele; moderato/teso su Riviera di Levante; variabile sulla costa centrale.

Mare agitato al largo, molto mosso al levante; mosso sui rimanenti settori.

Temperature in diminuzione di qualche punto

Sulla costa temperature minime tra +8/15°C e temperature massime tra +15/19°C

Nell’interno temperature minime tra +2/12°C e temperature massime tra +12/17°C