Genova – “Le interruzioni dei treni tra Genova e Cogoleto caysano forti disagi per i lavoratori che non andranno a migliorare il servizio per chi si sposta su ferro”. E’ quanto ha denunciato oggi la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia che ha presentato un’interrogazione durante il consiglio regionale per sollevare il problema dei bus sostitutivi insufficienti e del contratto di servizio che non prevede nuovi treni sino al 2032.

“La Regione – ha scritto Candia – illude i cittadini sul trasporto ferroviario affermando che i forti disagi dei fine settimana serviranno per avere un servizio migliore: in realtà anche a fine lavori, con una nuova infrastruttura, non essendo previsti treni aggiuntivi il servizio rimarrà lo stesso”.

“Nell’interrogazione ho fatto presente alla Giunta come nel primo fine settimana non sia stato fatto nulla, mentre nel secondo i tre autobus aggiuntivi sono stati ampiamente insufficienti come servizio per mitigare il disagio di tutte le persone che utilizzano il treno. Che è bene ricordare non viene utilizzato solo per spostamenti di piacere ma anche per chi lavora nel fine settimana – sottolinea Candia -. Per la Giunta però è andata bene, e va bene così, perché a detta dell’assessore Sartori i disagi erano stati previsti già a settembre, e le problematiche emerse tra allerte meteo e incidenti in autostrada sono state variabili che non potevano essere calcolate”.

Il problema di fondo per Selena Candia è però un altro, ovvero come cambierà lo scenario per chi si sposta in treno al termine dei cantieri in corso d’opera. “A luglio ho presentato due interrogazioni su questo tema – spiega la consigliera regionale – perché siamo contentissimi che ci siano lavori per migliorare la rete infrastrutturale, ma al tempo stesso siamo preoccupati dal fatto che fino al 2032 non sarà previsto nemmeno un treno in più rispetto al servizio attuale. A cosa servirà avere una nuova linea se poi non verranno messi nuovi treni in grado di offrire un vero servizio metropolitano con una cadenza di 6/7, treni serali e una maggiore frequenza nel fine settimana?”.

“La mobilità sostenibile dev’essere una priorità per la nostra Regione: deve diventare bello spostarsi in modo sostenibile, economico e comodo – conclude Candia -. Oggi invece chi si sposta in modo sostenibile è considerato il cittadino di serie B e va bene che viaggi schiacciato, senza aria condizionata d’estate e con grosse difficoltà di accessibilità, e spazi, soprattutto per chi si sposta con un passeggino, in sedia a rotelle e più in generale per chi è anziano e ha problemi di mobilità ridotta”.