Un temporaneo ritorno dell’alta pressione ci dona un’altra giornata di tempo tendenzialmente all’insegna del bel tempo con passaggi nuvolosi senza precipitazioni ma è in arrivo una nuova perturbazione sulla Liguria prevista per la giornata di domani.

Queste, nel dettaglio , le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 8 novembre 2023

Giornata prevalentemente soleggiata, eccetto locali addensamenti nuvolosi al mattino su savonese e spezzino. Al pomeriggio previsto ancora cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Vento rimane forte al largo da libeccio; moderato/teso da sud-est sulla costa centro-orientale. Vento più debole altrove.

Mare agitato al largo, molto mosso a levante; mosso sui rimanenti settori. Moto ondoso in graduale attenuazione.

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +8 e +14°C e temperature massime tra +16/20°C

Nell’interno temperature minime tra +3 e +9°C e temperature massime tra +12/17°C