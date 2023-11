Genova – Pelosetto e Rosino si salveranno e si trasferiranno in una fattoria della Toscana dove si uniranno ad altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Lieto fine per l’appello, lanciato alcuni giorni fa, per trovare una sistemazione per due asinelli nati a maggio e a giugno ed il cui padrone, a causa di alcuni problemi, non riusciva più a seguirli a dovere.

Per evitare una “brutta fine” ha chiesto aiuto ad amici sui social ed in poco tempo l’appello è stato rilanciato oltre 8mila volte raggiungendo i titolari della fattoria didattica toscana che li adotteranno a breve.

“Credo che i “Social” se utilizzati Bene possano essere una grande risorsa – ha commentato Gianmarco, uno degli autori dell’appello – Tutto bene ciò che finisce bene. Grazie di Cuore alle 8.000 persone che condividendo l’appello fatto ieri, hanno contribuito a “Salvare ” questi due piccoli Asinelli da una Brutta Fine”.

In poche ore il numero pubblicato nell’appello social ha squillato un centinaio di volte e alla fine è stata trovata la soluzione più adeguata visto che gli asinelli andranno non troppo lontano, consentendo al proprietario di fargli visita, e “lavoreranno” con bambini e disabili per rallegrare con la loro simpatia le sedute di Pet Therapy.