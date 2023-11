Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 15 novembre, in corso Quadrio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10:30, un’automobile e una moto si sarebbero scontrate. Come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, rimasta lievemente ferito e trasportata in codice giallo all’ospedale Galliera.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche la Polizia Locale, che ha avuto il compito di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro stradale e, al tempo stesso, gestire il traffico che si è creato nella zona.