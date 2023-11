Inizio settimana caratterizzato ancora da molte nuvole sulla Liguria. A spingerle sono correnti umide provenienti da sud. Non sono attese precipitazioni.

Da domani si prevede invece un cambio deciso della situazione con il ritorno delle correnti più fredde ma secche da nord e il ritorno al bel tempo soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì20 novembre 2023

Condizioni di cielo grigio e nuvoloso sul centro-levante della regione con nubi basse di tipo marittimo.

Bassa la probabilità di precipitazioni se non per locali e brevi episodi di pioviggine.

Tempo più soleggiato sul savonese di ponente e sull’imperiese.

Venti moderati da sud-est a levante, da nord-est a ponente. Dalla tarda serata graduale rotazione a nord a partire dal centro-ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime

Sulla costa temperature minime tra +12/14°C e massime tra +15/18°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+9°C e massime tra +9/14°C