La Liguria è ancora attraversata da correnti fredde ma asciutte provenienti da Nord che garantiscono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature più in linea con la media stagionale.

Condizioni stabili almeno sino a sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 23 novembre 2023

Condizioni di cielo soleggiato e limpido ovunque da Ponente a Levante. Qualche nube basse addossata sul versante padano dei rilievi centrali nelle prime ore del mattino.

Venti forti di tramontana su tutto il settore centro-occidentale, crinali appenninici e val di Vara.

Mare mosso o molto mosso al largo per onda di terra formata, stirato/poco mosso sotto costa, specie lungo la Riviera di Levante.

Temperature generalmente stazionarie o in leggero in calo, specie dalla sera.

Sulla costa temperature minime tra +8/+13°C e massime tra +13/+17°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+8°C e massime tra +7/+13°C