Le correnti fredde di origine artica continuano ad interessare la Liguria garantendo tempo soleggiato ma con temperature decisamente invernali. L’inizio della prossima settimana sarà invece accompagnato dal passaggio di una veloce perturbazione con nuvole e piovaschi isolati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 26 novembre 2023

Al mattino cieli in prevalenza sereni sull’intero territorio regionale.

Nel corso del pomeriggio velature in transito a partire da ovest, ma senza conseguenze associate.

In serata nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale, non sono esclusi piovaschi associati intorno alla mezzanotte di martedì.

Venti tra la notte ed il mattino deboli o al più moderati da nord, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature minime in calo, massime stazionarie od in lieve aumento.

Costa: Min: +2/+10°C Max: +13/+16°C

Interno: Min: -7°C/+4°C Max: +6/+13°C