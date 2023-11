Il passaggio di una debole perturbazione a nord delle Alpi causa la rotazione delle correnti che da fredde e secche da Nord diventano calde e umide da Sud. Sulla Liguria inizio settimana accompagnato da forte aumento della nuvolosità e con possibilità di piovaschi e precipitazioni nevose sui rilievi più alti.

Già da domani è previsto un miglioramento con nuova rotazione delle correnti che torneranno ad essere fredde da Nord ma secche e senza nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 27 novembre 2023

Inizio settimana caratterizzato da forte aumento della nuvolosità. Da metà mattinata deboli precipitazioni interesseranno le zone comprese tra il savonese di levante e lo spezzino con fiocchi di neve sopra i 1000m. Qualche velatura sul ponente.

Dalla serata graduale cessazione dei fenomeni ovunque.

Venti tra deboli e moderati da sud-est a levante e da nord-est a ponente. Venti tesi da sud-ovest al largo come da avviso.

Mare inizialmente poco mosso ovunque. Da metà giornata moto ondoso in aumento fino ad agitato al largo. Sotto costa diventerà mosso.

Temperature minime in aumento. Massime stazionarie lungo le coste, in calo nelle zone interne.

Sulla costa temperature minime tra +6/+12°C e massime tra +13/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+7°C e massime tra +1/+13°C