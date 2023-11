Inizio giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno ma è atteso un aumento della nuvolosità con l’arrivo di correnti d’aria più umida e mite dall’Atlantico. Giovedì è previsto il transito di una nuova perturbazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 29 novembre 2023

Cielo in gran parte sereno sino al mattino. Aumento della nuvolosità con l’arrivo di cumuli sul settore centro-orientale a metà giornata. A seguire, aumento della nuvolosità da ponente a levante; cielo coperto entro la serata quasi ovunque.

Venti a regime di brezza, si disporranno a rotazione ciclonica nel corso della serata con intensità moderata, ma previsti in rinforzo nelle ore successive.

Mare in calo a molto mosso al mattino, e poco sotto sotto-costa nelle ore successive.

Temperature in calo sia le minime che le massime con gelate a fondovalle al primo mattino.

Sulla costa temperature minime tra +3/+9°C e massime tra +11/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -5°C/+7°C e massime tra +5/+10°C