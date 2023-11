Correnti umide e cariche di nuvole accompagnano l’arrivo sulla Liguria di un sistema depressionario in discesa dall’Atlantico che apre un periodo di instabilità che durerà almeno sino a sabato. Temperature inizialmente in rialzo e solo dalla giornata di sabato in graduale diminuzione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

30 Novembre 2023

In mattinata, cieli diffusamente coperti con precipitazioni associate, anche abbondanti prevalentemente sul levante e relativo interno, moderate sul centro. Deboli piogge sul ponente, con possibilità di qualche fiocco nell’interno savonese. Prestare attenzione per possibili gelicidi nella zona.

Nel pomeriggio, graduale diminuzione dei fenomeni, prima di una nuova intensificazione in serata.

Venti dai quadranti settentrionali su savonese e genovesato, a regime di libeccio sull’estremo ponente costiero e ostro-libeccio sul levante.

Rotazione ovunque a libeccio in serata, in rinforzo con raffiche fino a forti.

Mare poco mosso fino a mosso, in rinforzo fino a molto mosso in serata.

Temperature in aumento le minime; massime in aumento a levante, in diminuzione nel savonese; stazionarie altrove

Sulla costa temperature minime tra +7/+15°C e massime tra +8/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+10°C e massime tra +1/+12°C