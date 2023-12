L’attesa perturbazione di origine atlantica sta ormai interessando la Liguria accompagnata da correnti d’aria molto umida che portano nuvole e pioggia anche intensa. Condizioni di tempo che si manterranno almeno sino a sabato mattina. A seguire previsto un generale miglioramento del tempo accompagnato però da un deciso calo termico.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 1 dicembre 2023

Mattinata accompagnata da precipitazioni sparse ed irregolari sul settore centro-orientale e sull’Imperiese, maggiormente concentrate nei settori interni. Più asciutto il Savonese.

Nel pomeriggio le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, si concentreranno nelle aree interne del settore centro-orientale (dalla catena del Reixa-Beigua verso levante), mentre pause asciutte interverranno lungo le coste.

In serata e nella successiva notte generale peggioramento con precipitazioni anche forti nelle aree interne del Levante, accompagnate anche da occasionali temporali.

Venti in rotazione a sud-ovest ed in progressivo rinforzo su tutta la regione fino a forti tra pomeriggio e sera.

Mare con rapido aumento del moto ondoso fino a molto mosso, localmente agitato in serata specie a levante,

Temperature in generale aumento

Sulla costa temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +12/+16°C

Nell’interno temperature minime tra 1°C/+8°C e massime tra 9/+13°C