In arrivo correnti umide dai quadranti meridionali che interesseranno la Liguria nei prossimi giorni portando un nuovo aumento delle nuvole e deboli precipitazioni nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 11 Dicembre 2023

In mattinata molte nubi da Savona verso levante ma senza fenomeni. Tempo più soleggiato su imperiese ed Alpi Liguri.

Nel pomeriggio ulteriore inspessimento della nuvolosità sul centro-levante con possibilità per isolate deboli precipitazioni. Sempre tempo asciutto a ponente di Savona.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica. Da sud-est a levante e da nord-est a ponente. Locali rinforzi in serata sul centro-levante.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature minime in aumento. Massime stazionarie o in calo lungo le coste.

Sulla costa temperature minime tra +7/12°C e temperature massima tra +13/16°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+8°C e temperature massime tra +7/14°C (collina e fondovalle)