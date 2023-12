La perturbazione di origine atlantica si sposta lentamente verso l’Europa orientale portando con sè nuvole e piovaschi per lasciare spazio ad un graduale e deciso miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria.

Nei prossimi giorni sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da venti dai quadranti settentrionali e temperature in leggero calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 14 Dicembre 2023

Al mattino cielo nuvoloso ovunque, con maggiori addensamenti nell’interno centrale.

Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione, con cieli poco nuvolosi ovunque; velato a ponente.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali soprattutto agli sbocchi vallivi del centro-ponente e al largo.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo

Temperature in leggero calo nell’interno; stazionarie altrove

Sulla costa temperature minime tra +10/+14°C e massime tra +11/+16°C

Nell’interno temperature minime tra 0 e +10°C e massime tra +4/+14°C