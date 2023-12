Il campo di alta pressione che protegge l’Italia dall’arrivo di perturbazioni garantisce alla Liguria un periodo di bel tempo stabile che durerà almeno sino a lunedì 18 dicembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 16 Dicembre 2023

Cielo sereno ovunque a parte qualche banco di nebbia al mattino nelle vallate più interne, in via di dissoluzione.

Venti deboli o moderati settentrionali.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo

Temperature in leggero calo le minime, stazionarie le massime

Sulla costa temperature minime tra +7/+11°C e temperature massime tra +14/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+7°C e temperature massime tra +9/+12°C