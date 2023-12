Il campo di alta pressione anticiclonica che si estende sull’Europa occidentale protegge ancora la Liguria dal passaggio di perturbazioni di origine atlantica e garantisce un ritorno del bel tempo ma con correnti tese da nord-ovest.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 21 Dicembre 2023

Al mattino tempo in prevalenza soleggiato, a parte qualche locale nube di passaggio.

Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio transito di estense stratificazioni medio-alte sull’intero territorio regionale.

Verso sera aumento della nuvolosità marittima sul settore costiero centro-orientale, pressoché sereno altrove.

Venti ad inizio giornata deboli o moderati da nord, a seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità fino a moderata.

Mare tra poco mosso e mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature minime in aumento a ponente, stazionarie od in lieve calo altrove. Massime in aumento ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +5/+12°C – Max: +13/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -4/+9°C – Max: +6/+13°C