Vigilia di Natale con nuvole anche piuttosto spesse in Liguria, specie sul settore costiero. La causa risiede in un campo di bassa pressione che si trova localizzato tra la Costa Azzurra e la Corsica che richiama correnti umide. Un preludio di quanto atteso per il giorno di Natale che potrà presentare qualche debole pioviggine.

Temperature sempre oltre la media del periodo, in particolare in quota, con valori anche 8-10° sopra i valori medi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 Dicembre 2023

Già dal mattino le nubi basse fanno capolino sul versante costiero della regione, in particolare sul centro e sul levante; fenomeno meno preponderante nel ponente, dove persisteranno condizioni di tempo più soleggiato, in particolare nell’interno

Nel pomeriggio e in serata aumento generale della copertura nuvolosa, ma senza fenomeni di rilievo.

Venti moderati dai quadranti meridionali; deboli o al più moderati da nord sull’Imperiese.

Mare molto mosso sul levante nelle prime ore della notte ma in rapida scaduta; da poco mosso a mosso altrove.

Temperature in generale diminuzione nei settori interni sia nelle massime che nelle minime; in rialzo le minime costiere per la rotazione dei flussi da sud.

Sulla costa temperture minime tra +9/+14°C e massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+9°C e massime tra +6/+12°C