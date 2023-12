Ancora correnti umide sulla Liguria e ancora condizioni di tempo nuvoloso con qualche debole piovasco. Fenomeni che resteranno probabili anche nei prossimi giorni quando è previsto un leggero peggioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 Dicembre 2023

Nuvolosità diffusa concentrata soprattutto sul centro-levante costiero, dove non si escludono sgocciolii o brevi pioviggini. Schiarite su imperiese. In giornata situazione invariata, potrebbe esserci qualche timida apertura che consentirà al sole di fare capolino.

Venti da sud-ovest teso al largo con qualche rinforzo verso Capo Corso, irregolare meridionale sotto-costa.

Mare mosso, con moto ondoso in diminuzione.

Temperature in lieve calo sui rilievi, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +11/13°C e massime tra +14/16°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+9°C e massime tra +9/13°C