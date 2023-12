Ancora deboli correnti umide di origine meridionale sulla Liguria ed ancora nubi basse diffuse lungo tutta la regione, in particolar modo sul settore centro-orientale della regione; più soleggiato il ponente ligure.

Condizioni di tempo che dovrebbero restare stabili almeno sino a venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 27 Dicembre 2023

Condizioni di cielo da poco nuvoloso a nuvoloso in mattinata su tutta la regione; non si esclude la possibilità di qualche breve pioggia debole laddove le nubi sono più compatte, prevalentemente sul centro.

Nel pomeriggio e in serata aumento della nuvolosità un po’ ovunque, con locali precipitazioni deboli su genovesato e Tigullio orientale.

Venti deboli al suolo che già dalla mattinata ruoteranno dai quadranti settentrionali sul genovesato e sul ponente, mentre perdurerà una componente meridionale (sud-est) sul Tigullio e sullo spezzino.

Venti in quota deboli o moderati provenienti invece da Sud, che manterranno le nubi sopra la Liguria

Mare poco mosso ovunque.

Temperature minime in leggero calo sullo spezzino interno, stazionarie altrove; massime in calo sui versanti padani di ponente, in leggero aumento sullo spezzino, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +10/14°C e massime tra +12/15°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+8°C e massime tra +5/12°C