Una forte perturbazione sta attraversando la Liguria e dalle 18 scatterà, salvo modifiche, lo stato di Allerta Giallo per maltempo sulla Liguria di Levante.

Un fronte di origine atlantica accompagnato da correnti fredde dovrebbe portare, secondo le previsioni meteo, piogge diffuse già in mattinata e forti rovesci che tra il pomeriggio e la serata interesseranno il Levante.

Atteso dal pomeriggio anche un sensibile calo della quota neve sui versanti padani di ponente (Zona D) fino a 500 metri.

Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio da Ponente.

Venti forti di tramontana su coste del centro ponente (zone A e B) e su D con raffiche fino a burrasca, forti di scirocco da sud-sud/est su zona C.

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

VENERDÌ 5 GENNAIO: Tempo perturbato con piogge diffuse e rovesci già dalle prime ore del mattino.

Cumulate significative su ABD, elevate su CE ed intensità fino a moderate su C.

Fenomeni in esaurimento dalla sera a partire da Ponente.

Venti forti su ABCD con raffiche di burrasca (70-80km/h) su AB.

Dal pomeriggio deboli nevicate su D, in particolare su parte occidentale, oltre i 400- 500 m e localmente a fondovalle; oltre i 600-700 m su valle Scrivia e 800-900 m su val Trebbia (seguire i prossimi aggiornamenti).

Disagio per freddo su D in serata.

SABATO 6 GENNAIO: Nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, in esaurimento.

Venti forti su AB con raffiche di burrasca, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali, forti su rilievi di DE.

Temporanea attenuazione nella seconda metà del giorno.

Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino.