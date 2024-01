Genova – Sta meglio Simone D’Angelo, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Genova, colpito ieri pomeriggio, al termine dell’assemblea a Palazzo Tursi, da un improvviso malore.

L’esponente del Partito Democratico ha avvertito un improvviso dolore al petto ed è stato soccorso dalle persone presenti e trasferito d’urgenza all’ospedale Galliera in codice rosso, il più grave.

Si temeva, per la natura dei dolori, ad un attacco cardiaco che però sarebbe stato escluso dalla visita medica.

Nei giorni scorsi D’Angelo aveva avuto un incidente stradale con apertura dell’air bag e il dolore al petto potrebbe essere stato causato da una leggera lesione molto dolorosa che ha fatto temere il peggio.