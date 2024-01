Anterselva (Bolzano) – Cercherà di battere il record del mondo nuotando per 140 metri sotto la superficie ghiacciata di un lago e per farlo ha scelto di utilizzare le attrezzature della ligure Seac. E’ la prova straordinaria che Valentina Cafolla, campionessa di 27 anni, tenterà il prossimo 23 ed il 24 febbraio nel lago di Anterselva (BZ). Una lunga pinnata al di sotto di circa 30 centimetri di spessore di ghiaccio per battere ben due record mondiali. Il primo venerdì 23 febbraio, con l’ausilio del monopinna sulla distanza di 140 mt, mentre

il giorno successivo, sabato 24, per la distanza dei 120 mt Valentina userà le tradizionali bi-pinne lunghe da apnea. Oltre al suo coraggio e ad una preparazione frutto di mesi di allenamento, Valentina Cafossa potrà contare sulle attrezzature sportive subacquee messe a punto da Seac, l’azienda ligure di subacquea con sede a San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona.

La doppia sfida di Valentina sarà quella di realizzare, nello stesso weekend, il record del mondo con mono e bi-pinna validati CMAS ed entrare inoltre a far parte del Guinnes World Records.

La sua determinazione e il suo coraggio sono da ammirare, poiché questa doppia sfida richiederà non solo una preparazione eccezionale ma anche una profonda conoscenza dell’ambiente estremo in cui avverranno i tentativi di record. Valentina ha già dimostrato la sua abilità e dedizione in numerosi record e imprese subacquee ma ora si prepara a superare i propri limiti per stabilire un nuovo standard nella disciplina.

Il tentativo di Valentina di conquistare entrambi i record del mondo femminile CMAS, mono pinna e bi-pinna sotto il ghiaccio, non sono solo una sfida personale, ma rappresentano anche un’ispirazione per le donne di tutto il mondo a perseguire i propri sogni, superare gli ostacoli e raggiungere risultati straordinari quando si è profondamente motivati e determinati.

L’intero mondo dell’apnea attende con trepidazione il suo prossimo evento, nella speranza di assistere a una nuova pagina di storia nel mondo dell’apnea e della subacquea.

Questo incredibile doppio appuntamento presso il lago di Anterselva, rappresenterà un’occasione unica per sensibilizzare le persone sulle sfide ambientali e climatiche che il nostro pianeta sta affrontando.

Valentina Cafossa, coadiuvata dal suo staff, non solo si sta solo preparando per una sfida personale, ma sta anche cercando di portare l’attenzione sulle questioni legate all’ambiente e alla conservazione marina.

La sua passione e la sua formidabile energia ne fanno un modello di ispirazione per trasmettere un forte messaggio a tutti coloro che si preoccupano per il futuro del nostro pianeta.