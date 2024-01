“Liguria terra di Baci”. E’ lo slogan scelto per promuovere la nostra regione al prossimo Festival di Sanremo, attraverso l’ormai immancabile “cartolina della Liguria”. Lo spot verrà predisposto nelle prossime settimane e Regione Liguria ha pensato di far rappresentare ad una coppia ligure il messaggio d’amore e di romanticismo che verrà lanciato in occasione della kermesse canora della città dei Fiori.

Per scegliere la coppia si terrà domani pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30 un vero e proprio casting presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, in piazza De Ferrari.

Le coppie che si presenteranno per la selezione verranno “provinate” dal regista Fausto Brizzi, che ha firmato pellicole come Notte prima degli esami.

La coppia selezionata sarà protagonista dello spot che rappresenterà la Liguria al Festival di Sanremo e naturalmente sarà presente anche sul palco dell’Ariston.

Non è noto quale prova verrà sottoposta dagli autore del casting ma un bacio certamente non potrà mancare.