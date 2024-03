Genova – Ottimi risultati per l’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti” alla Coppa del Mondo di nuoto pinnato ad Aix-en-Provence. Per il team genovese, il confronto con gente di calibro mondiale e detentori di record del mondo, buon test in vista dei Campionati Italiani Assoluti a Lignano Sabbiadoro dal 7 al 10 marzo.

Al via Giuseppe Fusto , Margherita Forno, Flavia Larosa, Beatrice Serra, Giorgia Ambrosetti, Chiara Cazzulani, Mattia Musso e Marco Campanile.

Beatrice Serra è seconda nei 1500 monopinna con il tempo di 14:26.38. Un grande risultato, arricchito da due quarti posti nei 400 velosub e negli 800 monopinna. Due buoni settimi posti negli 800 (7’53”27) e nei 1500 monopinna per Margherita Forno. Marco Campanile consegue il suo miglior piazzamento nei 400 velosub, dodicesimo con il tempo di 3’19”89. Tra i primi venti, anche Giuseppe Fusto nei 200 velosub (tredicesimo in 1’32”83), Giorgia Ambrosetti negli 800 monopinna (tredicesima in 8’15”40), Mattia Musso nei 400 pinne (quindicesimo in 3’54”54) e Chiara Cazzulani nei 100 velosub (diciassettesima in 47.60). Grande impegno anche per Flavia La Rosa.