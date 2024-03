Liguria – E’ stato proclamato per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, lo sciopero nazionale che interesserà diversi settori, sia pubblici che privati. Questo è stato indetto dalle sigle sindacali autonome, tra cui Cub, Cobas, Usb.

In Liguria non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, con Amt, Tpl, Riviera Trasporti e Atc Servizio che non hanno aderito. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Per questo non sono esclusi disagi per tutto l’arco della giornata, nella quale potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni. In ogni caso, sarà garantito il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 su tutto il territorio nazionale.

Lo sciopero riguarderà anche il settore scolastico e quello di raccolta dei rifiuti. Spostandosi alla sanità, invece, le Asl della Liguria hanno comunicato che saranno garantiti i servizi di pronto soccorso e di emergenza, mentre potrebbero esserci disagi per le visite prenotate e le attività programmate.