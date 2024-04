Un miglioramento è atteso per la giornata di oggi anche se persisteranno le nuvole spaese a causa della risalita dell’aria umida nei bassi strati

Domani è poi atteso un ulteriore passaggio perturbato che dovrebbe portare ancora nuvole e pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Ligura per le prossime ore:

Martedì 2 aprile2024

Una rapida rimonta anticiclonica determina condizioni asciutte ma sempre con nuvole sparse a causa dalla risalita di aria umida nei bassi strati.

Deboli rovesci in mattinata sull’estremo levante.

Venti di Libeccio forte al largo e davanti all’Imperiese. Moderati altrove, dai quadranti settentrionali sul centro della regione, a Libeccio sullo Spezzino.

Mare mosso ovunque, molto mosso al largo.

Temperature minime in calo, massime in aumento.