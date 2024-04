Mondo del Calcio in fibrillazione per le notizie di presunti rischi per la liquidità del fondo 777 Partners proprietario del Genoa e con partecipazioni in moltissime attività di vario genere.

Secondo l’edizione online de “Il Sole 24 Ore”, infatti, il fondo americano potrebbe subire ripercussioni per le normative della Carolina del Sud che limitano le partecipazioni societarie. Uno dei soci del fondo, la A-Cap potrebbe essere costretta a riscattare le sue quote perché avrebbe superato questi limiti.

Una parte dei capitali del gruppo di Miami arriva infatti dalla Carolina del Sud attraverso capitali di fondi assicurativi.

A-Cap avrebbe investito quasi 3 miliardi di dollari in 777 Partners su un totale di 12 miliardi di patrimonio. Un valore che ha fatto scattare l’allarme previsto dalle normative della Carolina per le compagnie assicurative che non possono investire oltre il 3% del capitale totale in “investimenti di rischio” e di conseguenza le Autorità americane che regolano il mercato avrebbero chiesto ai soci azionisti di limitare l’esposizione al rischio e dunque di vendere almeno in parte le proprie quote del fondo 777 Partners.

Preoccupazioni che il fondo americano smentisce ricordando che A-Cap è solo uno dei tanti sottoscrittori e lasciando quindi intendere che l’eventuale uscita del socio non avrebbe particolari conseguenze ma si parla comunque di un’uscita da oltre 1 miliardo di dollari che farebbe tremare i polsi specie in un momento in cui il fondo tratta l’acquisto stellare dell’Everton di Liverpool proprio per somme vicine a quel miliardo di dollari che 777 Partners potrebbe essere costretto a pagare per riacquistare la quota di A-Cap.

Notizie che si aggiungono ad alcuni titoli del New York Times che alludono a più di uno scricchiolio nelle finanze del fondo. Circostanze smentite dal gruppo americano.