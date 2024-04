Genova – Una colletta per ricomprare il decespugliatore rubato da ignoti ladri al Buoncanile Dogsville. L’appello è stato lanciato dai volontari del centro che ospita animali abbandonati e che giovedì è stato “visitato” dai ladri che hanno rubato lo strumento che serve per tagliare l’erba nelle aree dentro e fuori al canile e tenere in ordine i terreno circostanti.

L’appello è pubblicato sulla pagina Facebook del Buoncanile

“Giovedì – scrivono i volontari – purtroppo, ci siamo resi conto che durante la notte un ladro ha forzato la nostra casetta degli attrezzi e ha rubato il decespugliatore. Siamo senza parole e profondamente delusi di fronte a tanta mancanza di umanità. Il decespugliatore è uno strumento fondamentale per noi, e ritrovarci improvvisamente senza e affrontare una spesa considerevole in questo momento è estremamente difficile. Chiediamo il vostro aiuto, quello degli amici di Buoncanile e di chiunque voglia diffondere questo appello. Se avete un decespugliatore inutilizzato oppure desiderate darci una mano acquistandone uno nuovo, potete effettuare una donazione qui, specificando come causale: “decespugliatore per Buoncanile”.

Per contribuire all’iniziativa si può usare l’Iban: IT79H0306909606100000075083,

Banca Intesa San Paolo o il conto PayPal: info@Buoncanile.it, oppure, ancora, donando anche piccole cifre in contanti presso il Parco Canile Dogsville di Genova.