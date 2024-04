Genova – Una giornata di volontariato per ripulire il quartiere di Marassi, rimettere a posto alcune “cosette” evidentemente dimenticate da chi dovrebbe occuparsene ogni giorno e per rendere ancora più bello e vivibile una delle zone più amate della Val Bisagno.

Scatta domenica 21 aprile PuliAmoMarassi, iniziativa voluta e ideata dal Civ Nel Cuore di Marassi che a partire dalle 9 offrirà il caffè a tutti i volontari che si presenteranno per le operazioni di pulizia e di riordino del quartiere.

I volontari verranno poi divisi in gruppi ed ogni squadra avrà il compito di occuparsi di una zona (via) del quartiere.

Scope, palette e sacchi verranno forniti da Amiu che garantirà anche il servizio di trasporto e smaltimento di quanto verrà raccolto.

E’ possibile organizzare gruppi già intenzionati ad occuparsi di una via specifica – magari con il volontariato di strada – o partecipare all’evento semplicemente mettendosi a disposizione.