Genova – Verranno celebrati domani mattina, alle 9,30, presso la chiesa di Sant’Eugenio di Crevari, i funerali di Franco, 63 anni, il titolare dell’omonimo Bar davanti al Municipio.

Voltresi e tanti amici si riuniranno per l’ultimo saluto al barista scomparso per un malore improvviso nella sua abitazione.

Una cerimonia per ricordare una persona stimata ed amata che resterà nei ricordi di tanti voltresi che iniziavano la giornata con un caffè e una battuta ma anche di tante persone con cui Franco aveva rapporti di amicizia anche oltre il proprio lavoro.

Con la notizia della scomparsa improvvisa, sui social c’è stata una pioggia di commenti commossi e condoglianze.