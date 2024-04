Liguria – Ennesima giornata difficile per automobilisti e trasportatori che stanno percorrendo le autostrade della nostra regione, con chilometri di code che si segnalano sparsi per tutto il territorio a causa dei soliti cantieri presenti.

Situazione difficile in A7, dove si procede a passo d’uomo in direzione sud tra Busalla e Genova Bolzaneto. La situazione non migliora in direzione nord, con code che si segnalano tra i caselli di Genova Bolzaneto e Busalla e tra quelli di Ronco Scrivia e Isola del Cantone, sempre a causa dei restringimenti di carreggiata.

I lavori, poi, sono anche la causa dei 3 km di coda in A10 tra Savona e Celle Ligure e, sempre in direzione Genova, del chilometro di coda tra Arenzano e il bivio A10/A26.