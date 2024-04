Genova – Una chiamata (call) per chiedere agli artisti genovese di partecipare con idee e proposte alla prima edizione di The Genoeser Visua Days ce si terrà nel capoluogo ligure il 15 e 16 giugno.

L’evento di illustrazione e arti visive è prodotto dall’Associazione culturale The Genoeser e si estenderà nei sestieri di Pré, Molo e Maddalena.

Il festival promuove una reinterpretazione degli spazi del centro storico attraverso la

lente delle arti visive e della creatività, realizzando – tra le altre attività in programma –

un percorso a tappe scandito in una mostra diffusa di illustrazioni originali, in

collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova.

Dal 16 al 30 aprile The Genoeser Visual Days propone inoltre una open call per Spazi

Aperti. Le attività artistiche, creative e produttive dei sestieri sono chiamate a

partecipare alla due giorni di festival con workshop, letture, laboratori, concerti e altri

piccoli eventi. Candida la tua proposta qui: https://forms.gle/Zcf8wJCmLFJYZN3C9

La partecipazione attiva degli abitanti è centrale per innescare un processo di

riavvicinamento dei genovesi al centro storico, che ad oggi viene vissuto o come

un’area musealizzata, con i suoi monumenti storici, o come un luogo di disagio e

disordine.

L’Associazione The Genoeser punta a mettere a sistema le energie creative già presenti

sul territorio per lavorare dal basso e far conoscere e ri-conoscere il centro storico di

Genova tramite un nuovo modello di cultura condiviso.