Genova – Ancora black out in Valbisagno e ancora disagi – e danni – per i commercianti e il consigliere municipale della Media Val Bisagno Federico Giacobbe parla apertamente di un impianto di distribuzione che risentirebbe dell’età ma anche di alcuni problemi legati alla pioggia considerato che spesso le interruzioni di servizio avvengono durante nottate di pioggia.

“Dopo aver fatto un sopralluogo e aver parlato con i commercianti – spiega Giacobbe – ho presentato un’interrogazione grazie alla quale il Presidente del Municipio si è attivato con Enel e con il Comune per risolvere celermente il problema, che va affrontato in modo definitivo intervenendo sull’impianto obsoleto che a contatto con la pioggia ha causato i black out nella zona”.

Nelle notti passate i black out – ripetuti – hanno riguardato anche la zona di Marassi alta dove i residenti segnalano da tempo la presenza di una “piscina” piena d’acqua proprio sopra ad una torre-centralina di Enel.

Una presenza che rende molto perplessi i residenti della zona che ormai sentono anche il gracidare delle rane tanto costante è la presenza di acqua sul tetto della centralina.

In effetti, senza essere esperti, acqua e corrente elettrica non vanno esattamente a braccetto.