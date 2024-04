Genova – Una famigliola di cinghiali, composta da una mamma e cinque cuccioli, è stata avvistata nel greto del torrente Bisagno, all’altezza dell’impianto sportivo della Sciorba. Gli animali sembrano godere di buona salute e, al momento non presentano alcun sintomo di peste suina africana che, secondo quanto diffuso per spiegare la misteriosa scomparsa di decine e decine di esemplari, avrebbe sterminato tutti gli altri.

La presenza della famigliola non è passata inosservata ed erano tanti, adulti ma soprattutto bambini, ad affacciarsi dalle sponde per ammirare le bestiole che giocavano allegramente nell’acqua e cercavano cibo tra il fango.

A sorvegliare con discrezione la famigliola anche alcuni volontari di associazioni ambientaliste che da tempo sospettano che dietro la sparizione dei cinghiali dal Bisagno ci sia “qualcosa d’altro” rispetto all’epidemia che potrebbe spiegare le morti ma non certo la scomparsa di decine e decine di carcasse.

I volontari sorveglieranno la famigliola per difenderla da eventuali malintenzionati ma anche per documentare lo stato di salute ed eventuali fattori di rischio.