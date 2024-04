Genova – Tre giovani sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per aver tentato il furto in un appartamento e in un camper.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri nella zona di San Biagio. Intorno alle 18 dei cittadini hanno chiamato la polizia per segnalare la presenza di tre persone che stavano cercando di entrare all’interno di un camper in sosta, prima di fuggire a bordo di un autobus della linea 7.

Una volante li ha rintracciati proprio mentre scendevano dal mezzo pubblico in via Pastorino. Da ulteriori accertamenti è emerso come un uomo, poche ore prima, aveva denunciato la presenza di due ladri che stavano cercando di fare irruzione nel suo appartamento passando dalla finestra del bagno e che erano fuggiti grazie al suo intervento. Due di questi tre corrispondevano alla descrizione offerta dall’uomo.

Per questo motivo è scattata la denuncia per tutti e tre i fermati.