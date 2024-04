Correnti di aria fredda provenienti da nord porteranno un generale abbassamento delle temperature in Liguria, maggiormente avvertibile al mattino presto e alla sera, ma poco o nulla in termini di precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 17 Aprile 2024

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sui settori costieri centro-occidentali, qualche nuvola in più a levante e sui settori interni del centro-ponente.

A partire dalle ore centrali attività cumuliforme in aumento sui settori appenninici ove saranno possibili anche dei rovesci, più probabili sull’interno Imperiese e sull’Appennino di Levante. Non escludiamo qualche breve ed isolato sconfinamento anche sulle coste adiacenti.

Venti tra moderati e tesi dai quadranti settentrionali.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in calo, massime in calo nell’interno, stazionarie lungo la costa

Sulla costa temperature minime tra +9/+14°C – Max: +17/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +3/+9°C – Max: +12/+16°C