Recco (Genova) – Danni quasi del tutto riparati per la scogliera di Mulinetti dove i lavori per la sistemazione della costa proseguono fino alla spiaggia dei Genovesi.

Il recente assaggio di estate ha permesso ai primi bagnanti di godere della scogliera di Mulinetti, dove si sono da poco conclusi corposi lavori di restyling. La violenta mareggiata dello scorso ottobre, colpendo tutto il Levante, aveva causato danni significativi alla scogliera nei pressi dei bagni Marisa. Gli uffici tecnici del Comune hanno lavorato pee te disporre il ripristino delle strutture danneggiate e garantire che il sito possa accogliere cittadini e turisti in totale sicurezza. Le operazioni di ripristino sono ancora in corso sul tratto di costa fino alla spiaggia dei Genovesi, per assicurare l’utilizzo dell’area durante la prossima estate.

La mareggiata ha avuto un impatto notevole su alcune strutture balneari, richiedendo un intervento mirato. “Siamo determinati a fare in modo che le nostre spiagge siano pronte per la stagione estiva – hanno sottolineato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione e al demanio, Giuseppe Rotunno – i cittadini e i turisti potranno godere appieno del nostro mare e della nostra costa. L’intento è quello di garantire la fruibilità per tutti e la sicurezza del luogo e delle persone.”