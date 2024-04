Sono già oltre duemila le domande presentate per la “Dote Sport” messa a disposizione dalla Regione Liguria attraverso Filse. Il bando, aperto da 4 giorni ha già fatto registrare un picco di domande, per un contributo economico che supera i 700mila euro, più di un terzo della dotazione complessiva di 2 milioni di euro (a valere sul FSE+2021-27).

“Una partenza a dir poco straordinaria che certifica come i liguri abbiano apprezzato questa nuova edizione di Dote Sport – commentano gli assessori allo Sport e alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro e Marco Scajola – La misura è a tutti gli effetti una grande opportunità per i nostri ragazzi e le famiglie lo hanno capito. Vogliamo diffondere la cultura dello sport tra i giovani che vivono nella nostra Regione e i numeri dimostrano che siamo sulla strada giusta”.

Il bando, che resterà aperto fino al 17 maggio prevede che possano presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE nucleo familiare o ISEE minorenne, non superiore a euro 35.000,00 con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda. Il 10% delle domande è riservato a giovani con disabilità.

Il contributo erogato alla famiglia è quantificato nei seguenti importi, in relazione al valore del relativo ISEE:

– fino ad un massimo di € 400,00 per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE non superiore ad euro 25.000,00;

– fino ad un massimo di € 300,00 per ogni figlio minorenne, in caso di ISEE compreso tra euro 25.000,01 e euro 35.000,00.