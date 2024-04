Genova – E’ intervenuto anche l’elicottero anti incendio della Regione Liguria questo pomeriggio per spegnere il doppio rogo che ha distrutto due baracche abusive costruite al di sotto del cimitero di Apparizione, sulle alture della città.

Intorno alle 14 il fumo nero che si alzava dalla zona del cimitero ha fatto scattare l’allarme ed in breve sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Vista la rapidità con cui le fiamme avanzavano è stato chiesto l’intervento dell’elicottero anti incendio che ha trasportato acqua con lo speciale recipiente appeso sotto.

Nonostante i mezzi impiegati il rogo è stato spento solo intorno alle 18 per poi avviare le operazioni di bonifica e le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

Non viene esclusa al momento la pista dell’incendio doloso poichè le due baracche sono andate in fumo una di seguito all’altra.

