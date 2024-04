Genova – La Festa della Bandiera di San Giorgio si avvicina e il Comune ha organizzato una serie di appuntamenti per la distribuzione dei vessilli che potranno essere esposti nella giornata del 23 aprile.

Con il supporto dell’Associazione nazionale degli Alpini e delle Proloco, è iniziata, come ogni anno, questa mattina, dai mercati di via Anzani a Sampierdarena e di piazza Palermo (foto allegate), la distribuzione, nelle piazze e nei mercati cittadini, coperti e settimanali, le bandiere rossocrociate per rinnovare la tradizione per tanti genovesi e attività commerciali di esporle ai balconi o alle vetrine.

Gli appuntamenti per la consegna delle bandiere.

Venerdì 19 (mattina 10-12): piazza Duca degli Abruzzi a Nervi, mercato di via Isonzo, di Pontedecimo, di Cornigliano in via Vetrano, ex mercato corso Sardegna

Sabato 20 (mattina 10-12): mercati di via Tortosa e Certosa, ex stazione Genova Pra’, mercato Orientale, piazza Odicini e piazza Gaggero a Voltri, piazza Boero a Molassana, antistante Chiesa Boccadasse (pomeriggio 15-17)

Domenica 21 (mattina 10-12): piazza Rapisardi a Pegli

Lunedì 22 (mattina 10-12): mercati rionali coperti di piazza Terralba e Sestri Ponente, mercati settimanali Tre Ponti, Bolzaneto e via Sertoli a Molassana

Il programma della Festa della Bandiera

Sabato 20 aprile, dalle 15 alle 18, si parte con la “Caccia ai tesori di San Giorgio”: un’intrigante passeggiata di orientamento alla scoperta di vecchie e nuove memorie, legate alla figura di San Giorgio e al suo vessillo, celate tra i tesori del Centro Storico di Genova. Per iscriversi sarà necessario inviare un’e-mail a fondazioneamon@live.it (prenotazione obbligatoria entro sabato ore 12), indicando il nome della squadra e il numero di partecipanti (massimo 10 a squadra). Il ritrovo è alle 14 nel cortile di Palazzo Tursi, con la consegna alle squadre del “kit”.

In occasione della Festa della Bandiera, la fontana di piazza De Ferrari e la Lanterna saranno illuminate con i colori rosso e bianco. Esporranno una grande bandiera di Genova sulle loro facciate Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice, mentre già dal 22, con le prime luci della sera, immagini della bandiera di Genova verranno proiettate sul ledwall del palazzo di Regione Liguria.

Il programma del 23 aprile

Alle 9 è prevista la partenza di un corteo di Moto Guzzi che porteranno le bandiere di Genova in giro per la città. Alle 16.30 in piazza De Ferrari si terrà la premiazione della “Caccia ai tesori di San Giorgio”. Alle 16.45, sempre in piazza De Ferrari, il coro composto da 450 bambini, provenienti da istituti comprensivi di tutta la città, si esibirà in una cantata scritta e composta appositamente per l’evento dal musicista Bruno Coli. Il testo ripercorre la storia di San Giorgio e della Bandiera, un’unione tra parole e musica che vuole avvicinare anche i più piccoli alla conoscenza di uno dei principali simboli della città.

Anche quest’anno, la cerimonia ufficiale partirà alle 17.30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale: verrà eseguito l’Inno della Bandiera, composto dal maestro Nevio Zanardi e proiettato il video emozionale dedicato alla città di Genova, al suo vessillo e alla sua storia. Dopo i saluti istituzionali si terrà un intervento del coordinatore del Tavolo della cultura Giacomo Montanari dal titolo “I San Giorgio di Pietra: per una valorizzazione dei portali del centro storico”.

Nel corso della cerimonia verrà consegnata la Medaglia Città di Genova alla Filarmonica Sestrese e verranno nominati i nuovi 12 Ambasciatori di Genova nel Mondo. Ospiti della cerimonia saranno gli allenatori di Genoa e Sampdoria, Alberto Gilardino e Andrea Pirlo, Campioni del mondo nel 2006, che hanno scelto Genova come città per vivere e lavorare.

La cerimonia, che vedrà anche un intermezzo dedicato al tango in vista della Italian Tango cup & festival in programma a Genova, si concluderà con l’esibizione del maestro Francesco Meli che intonerà il Canto di Paolo Francesco Tosti “L’ultima canzone” e “Una furtiva lacrima” di Gaetano Donizetti.

«Simbolo di identità, comunità, forza e tenacia, la Festa della Bandiera, giunta alla sesta edizione, è diventata ormai una tradizione per la nostra città, di cui siamo orgogliosi- dichiara l’assessore alle Tradizioni del Comune di Genova- Una festa resa possibile anche grazie al coinvolgimento di tutti i territori. La Festa della Bandiera non è soltanto l’occasione per raccontare la storia del nostro vessillo, innalzato fin dal Medioevo sul pennone delle navi genovesi, che teneva lontani i marinai nemici, ma è anche il modo per condividere la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale e sostenere le nostre tradizioni».

«Per il sesto anno torna quella che mi piace definire la festa di tutta la città, che vedrà bandiere riempire le balconate e le facciate dei palazzi con i colori che rappresentano Genova nel mondo – dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi – Come ogni anno la Festa della Bandiera sarà caratterizzata anche da appuntamenti pensati per le famiglie, come l’esibizione del coro di 450 bambini in piazza De Ferrari che ci emozionerà, e come la “Caccia ai tesori di San Giorgio” grazie alla quale tanti cittadini, turisti e appassionati potranno cimentarsi con le caratteristiche del nostro centro storico, alla scoperta delle nostre bellezze storico-culturali. In questo contesto la Festa della Bandiera di Genova è davvero la nostra festa per eccellenza, con cui celebriamo l’orgoglio genovese».