Genova – Come se non bastassero le code e i rallentamenti lungo le autostrade di tutta la regione e i ritardi lungo la linea ferroviaria, questo pomeriggio il traffico del capoluogo risulta bloccato in lungomare Canepa.

La carreggiata che subisce maggiori problematiche è quella per chi viaggia in direzione levante, con il traffico che ha iniziato a paralizzarsi fin dopo le ore 16 a causa dei cantieri e con diverse auto e mezzi pesanti imbottigliati.

Proteste e disagi, quindi, per tanti cittadini, costretti nella giornata di oggi ad uscire di casa in automobile anche a causa del maltempo.