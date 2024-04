Molini di Triora (Imperia) – E’ stata ritrovata sana e salva, piuttosto infreddolita ma in buone condizioni di salute, la pensionata 90enne scomparsa da casa ieri pomeriggio.

Intorno alle 7,30 di stamane il ritrovamento. La pensionata, che soffrirebbe di Alzheimer è stata soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti ma non sembra aver riportato ferite o particolari traumi.

I familiari sono subito corsi in ospedale per riabbracciarla dopo aver tirato un sospiro di sollievo dopo il brutto spavento delle ultime ore. L’anziana si era infatti allontanata da casa, probabilmente confusa, nel primo pomeriggio di ieri e ha fatto perdere le proprie tracce.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi e squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno cercato la donna per tutta la notte.