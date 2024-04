Ronco Scrivia (Genova) – Sono gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino d 4 anni caduto nella notte da un’altezza di alcuni metri in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è scattato intorno alle 2 della scorsa notte quando i genitori del piccolo hanno chiamato il 118 per chiedere l’intervento medico.

Sul posto è accorsa la Croce Verde di Casella ma in considerazione della gravità del bambino è stato deciso il trasporto in elicottero sino all’ospedale Gaslini.

I medici hanno subito effettuato esami necessari a stabilire la presenza di lesioni interne ed hanno ricoverato il bambini.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio è stata affidata ai carabinieri di Ronco Scrivia.