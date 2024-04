Liguria – “È stato un Vinitaly con dei numeri confortanti in un momento particolarmente delicato per il settore dell’export. Il settore vitivinicolo ligure è in crescita, merito di una produzione che sta finalmente vedendole riconosciuto il prestigio che merita, forte di un’agricoltura eroica e dalle produzioni moderate in quantità ed elevatissime in qualità”, è quanto hanno affermato Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente della Coldiretti Liguria e Delegato Confederale, dopo la 56esima edizione di Vinitaly, conclusa ieri.

Rispetto all’ultimo anno, infatti, in Liguria si è registrato un aumento del 16% della produzione vinicola, con circa 46.000 hl in più prodotti rispetto alle annate precedenti.