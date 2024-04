Genova – Luci accese, anche di notte e porte aperte ai malintenzionati nel nuovissimo impianto della piscina Mameli di Voltri. A denunciarlo i cittadini che da giorni si domandano cosa avvenga all’interno della struttura visto che le luci sono permanentemente accese, non si vede nessuno in giro e difficilmente ci possono essere in corso delle gare o allenamenti visto che la vasca è ancora senza acqua.

I più “avventurosi”, poi, hanno scoperto (e segnalato) che le porte di ingresso del nuovo impianto non sono chiuse e, volendo, chiunque può entrare e magari cadere nella vasca vuota o, peggio, se fosse male intenzionato, potrebbe danneggiare o depredare l’impianto fresco di presentazione ma ancora non ufficialmente inaugurato.

Secondo le segnalazioni, infatti, le porte sarebbero semplicemente accostate e chiunque potrebbe entrare semplicemente spingendo le apposite maniglie.

Dalle prime informazioni sembra che il “problema” sia già noto e che le segnalazioni, però, ancora non abbiano avuto effetto generando una sensazione di impotenza nei segnalatori che si domandano chi abiti nel quartiere tra i vari amministratori municipali visto che nessuno sembra essersi accorto del “problema”.

La speranza è ora che il risalto sui Media della vicenda spinga chi di dovere a provvedere in modo celere a spegnere le luci e a chiudere le porte, almeno quelle esterne per evitare che la collettività debba pagare danni e bollette per un impianto che non è neppure ancora aperto.