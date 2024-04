Genova – E’ previsto un nuovo volo di KLM – Royal Dutch Airlines che collegherà l’aeroporto di Genova con quello di Amsterdam.

Oltre al collegamento già presente in partenza dal Cristoforo Colombo alle 13:55, si aggiunge anche quello che partirà alle 06:15 del mattino. Allo stesso modo, si aggiunge anche quello in partenza da Amsterdam alle ore 21:00. Nei weekend da fine giugno a fine agosto, inoltre, sarà disponibile anche un terzo collegamento tra le due destinazioni.

“L’aumento delle frequenze su Genova è un’ulteriore dimostrazione della nostra

strategia per il mercato italiano: vogliamo essere sempre più vicini ai clienti,

supportandoli a pieno nelle loro esigenze di viaggio. Che il motivo sia leisure o business,

queste nuove frequenze consentono accesso a destinazioni chiave del network KLM.

Soprattutto i tempi di transito per i voli in connessione verso il Sud America risultano

adesso migliori, facendo diventare KLM la compagnia aerea giusta per raggiungerle.”

commenta Fabio Andaloro, Sales Director KLM per l’Italia.