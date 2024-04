Genova – Rallentamenti e code sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Prà e Genova Aeroporto, in direzione centro per lavori di bonifica per un incidente avvenuto nella notte.

Disagi per automobilisti e trasportatori diretti verso Genova Ovest o l’allacciamento con la A7 Genova – Milano.